FAL: a Potenza nuovo sottopasso aperto a febbraio 2020

I lavori del sottopasso di via Calabria delle Ferrovie Appulo-lucane, a Potenza, “saranno completati a febbraio e nel 2020 sarà aperto il cantiere del sottopasso di via Roma”: lo hanno annunciate le stesse Fal, stamani, dopo un sopralluogo in via Calabria.

Fal ha ribadito il suo “impegno su Potenza, dove è in atto un intervento articolato che prevede l’eliminazione di tre passaggi a livello e la realizzazione di altrettanti sottopassi. Il primo, quello di Via Angilla Vecchia, è stato già completato; il secondo (Via Calabria) è stato completato al 95% ed oggi è stata riaperta al traffico la strada che era stata temporaneamente chiusa; per il terzo i cantieri apriranno l’anno prossimo”.

Al sopralluogo di oggi hanno partecipato l’assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, il presidente e il direttore generale di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi.