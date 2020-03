Coronavirus: a Matera lezioni a distanza al “Morra” e al “Pentasuglia”

MATERA. “Le lezioni a distanza rappresentano un banco di prova per tutti, per la scuola, per i docenti e per gli alunni. Si tratta di una sfida importante e credo che siamo di fronte ad una strategia in grado di accattivare i ragazzi che non sono appassionati allo studio ma che invece amano moltissimo smartphone e computer”. Così la dirigente scolastica dell’IIS Morra di Matera, Rosaria Cancelliere che, nelle prossime ore, avvierà la didattica a distanza grazie alla disponibilità di 22 docenti.

Pronti a partire da lunedì prossimo l’IIS Pentasuglia con un’attività di recupero e potenziamento. Abbiamo scelto discipline portanti: italiano, matematica, inglese e fisica – ha detto il dirigente Antonio Epigania. “Si lavorerà a distanza utilizzando una piattaforma facile da usare per tutti e si potranno raggiungere a mio avviso tre obiettivi: lo studio dei ragazzi, il fatto di porre i docenti nella situazione vera in cui si utilizzano strumenti informatici per lezioni a distanza e non come accade di solito con una simulazione, la possibilità di avviare una collaborazione e una sinergia tra le scuole cittadine”.

Le lezioni per i due istituti si svolgeranno di mattina, dalle 8:30 alle 12:30 ( termineranno alle 11:30 gli studenti dalla prima alla quarta classe del Morra), con pausa di venti minuti.