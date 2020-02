Ambiente: all’ospedale di Matera ‘Un albero per ogni nato’

MATERA. Rafforzare il rapporto tra cittadini e ambente e legare la nascita di una nuova vita a un impegno per una città sostenibile: sono due degli obiettivi del progetto “Un albero per ogni nato” attivato oggi a Matera negli spazi verdi antistanti l’ospedale “Madonna delle Grazie”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale con l’apporto dell’Azienda sanitaria di Matera, prevede la messa a dimora di 262 piante delle varietà, lecci, ulivi, peri, mandorli, frassini e ibiscus. Sul tronco di ogni albero verrà posto un braccialetto identificativo, simile a quello che sarà consegnato ai genitori di ogni bambino nato e un attestato del sindaco a ricordo di quella giornata. “L’iniziativa – ha evidenziato l’assessore al Verde urbano, Giuseppe Tragni – ci ha consentito di piantare finora in diverse zone della città circa 560 alberi. E’ un modo per creare una simbiosi tra i cittadini e l’ambiente urbano e sensibilizzare tutti alla tutela del paesaggio. Siamo fortemente convinti che gli alberi migliorino la qualità della vita e creare e incrementare le aree verdi all’interno della città è un obiettivo che vogliamo perseguire con decisione”.

Il direttore generale facente funzioni della Asm, Gaetano Annese, ha inoltre sottolineato che “iniziative come questa

rappresentano una nota positiva e sono uno stimolo per tutti ad affrontare le emergenze con fiducia, in un momento oggettivamente complesso per il sistema sanitario che deve affrontare varie criticità”. (ANSA).