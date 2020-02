Basilicata, 90 ettari da includere in zona Ionica

Potenza, 27 feb – L’individuazione di 90 ettari, in Basilicata, da includere nella perimetrazione dell’estensione complessiva della Zes interregionale Ionica, e l’istituzione di

due “Zone Franche Doganali“, una in Puglia e una in Basilicata: sono questi i punti principali emersi nel corso della riunione del Comitato di indirizzo della Zes interregionale Ionica, che

si è svolta a Taranto, a cui ha partecipato l’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo.

“Il Governo – ha detto Cupparo in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – non ha ancora provveduto alla nomina del commissario e questo rischia di rallentare il nostro

lavoro che comunque prosegue, per quanto di nostra competenza innanzitutto per sanare le criticità emerse a seguito della perimetrazione effettuata in precedenza. La Regione dopo la

richiesta precedentemente inoltrata al governo è stata autorizzata dal Comitato alla redistribuzione di circa 90 ettari recuperati dalle aree di pertinenza da utilizzare per ampliare

le aree già infrastrutturate, da mettere a disposizione per investimenti e localizzazioni produttive”.

L’assessore inoltre ha illustrato al Comitato la proposta di emendamento, predisposta dal Dipartimento Attività produttive, per annullamento o riduzione dell’Irap per le attività che si

insedieranno nelle aree Zes nell’anno in corso: per “completare il pacchetto di agevolazioni e semplificazioni è stato deciso di convocare un nuovo incontro con i Comuni e i soggetti sociali

interessati per sottoporre le ulteriori proposte di incentivi”.