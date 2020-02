Coronavirus: primo caso accertato al sud, Conte richiama le Regioni

Al via da oggi nella sede della Protezione civile nazionale le riunioni del comitato di ministri e governatori per fronteggiare l’emergenza coronavirus

Regione Puglia attiva sul portale istituzionale una sezione dedicata al Coronavirus con le informazioni in tempo reale, i documenti ufficiali, i comunicati stampa e le indicazioni da seguire.

E’ risultata positiva al coronavirus una turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

Lo conferma la Regione siciliana: “Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”. Disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti.

Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia. Sale così a 7 morti e 232 contagi il bilancio del virus in Italia: 173 casi e 6 vittime in Lombardia; 33 casi e una vittima in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige, e ora uno in Sicilia.

Un caso sospetto di a Firenze: si tratta di un italiano rientrato da Singapore, ricoverato in isolamento all’ospedale di Santa Maria Nuova. Per lui si attende l’esito dei test. Positivo un medico italiano in vacanza a Tenerife. Controlli su un’altra italiana in Cile. Rientrati gli italiani che non sono voluti sbarcare alle Mauritius, che imponevano la quarantena.

Palazzo Chigi ieri sera ha parlato di “piena soddisfazione” di Conte per il lavoro dei governatori, dopo che il premier aveva annunciato di essere “pronto a misure per contrarne le prerogative” se il coordinamento tra i vari sistemi sanitari non conterrà i contagi. Speranza vedrà oggi gli omologhi degli stati vicini. E sempre oggi attesa a Roma la missione dell’Oms, che si dice “profondamente preoccupata”.

“Stiamo vagliando l’ipotesi di adottare norme per contenere i prezzi di disinfettanti e mascherine, per evitare aumenti ingiustificati”, ha detto il viceministro dell’Economia, Laura Castelli. Esperti Ue, rischio alto in aree focolaio.

Sul portale istituzionale della Regione Puglia è on-line una sezione dedicata al Coronavirus regione.puglia.it/coronavirus per offrire ai pugliesi un punto di riferimento ufficiale con le informazioni in tempo reale. Sul sito sono disponibili i documenti ufficiali, i comunicati stampa e le indicazioni da seguire. Le pagine saranno costantemente aggiornate.

Continua intanto il lavoro nella sede del Dipartimento Salute della Regione Puglia. Il presidente della Regione Michele Emiliano, insieme al capo dipartimento Vito Montanaro e al dirigente sezione Protezione civile Mario Lerario ha partecipato in video conferenza alla riunione del tavolo nazionale permanente della Protezione civile.

Inoltre il presidente ha incontrato il comitato regionale congiunto dei medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta per coordinare al meglio il lavoro e lo scambio di informazioni.