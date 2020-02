Potenza, inaugurazione dell’anno giudiziario 2020

Sabato 1° febbraio 2020, a Potenza, presso l’aula Grippo del Palazzo di Giustizia in via Nazzaro

Sauro, si è svolta L’Assemblea della Corte di Appello di Potenza, per la cerimonia di

inaugurazione dell’Anno Giudiziario

Erano presenti, oltre al Presidente della Corte d’Appello, dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, in

rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura, il dott. Pasquale Serrao D’Aquino, in

rappresentanza del Ministro della Giustizia, la dottoressa Emma Rizzato, il Procuratore Generale

presso la Corte d’Appello di Potenza, dottor Armando D’Alterio ed il Presidente dell’Ordine degli

Avvocati di Potenza, avv. Maurizio Napolitano.

Erano altresì presenti, l’Arcivescovo di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo, Salvatore

Ligorio, il vicepresidente della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, il Presidente del Consiglio

Regionale, Carmine Cicala, il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, il Sindaco di

Potenza, Mario Guarente, il vicesindaco di Matera, Giuseppe Tragni, il sindaco di Melfi, Livio

Valvano.

La cerimonia ha avuto inizio con la relazione da parte della presidente Sinisi sull’amministrazione

della giustizia per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

Dopo i saluti previsti dal cerimoniale la presidente si è soffermata sulle analogie, sempre più attuali,

rinvenute dallo studio della Costitutiones Melphitanae promulgata nel 1231 proprio a Melfi

dall’imperatore Federico II. “Una mirabile raccolta di leggi definita il più grande monumento

legislativo laico del medioevo – ha affermato la Sinisi – un’opera unica, vero esempio di diritto

vivente che delinea futuri scenari di crescita per la società, in modo così illuminato da apparire

ancora oggi moderno”.

“Bisogna leggere il Liber Augustalis per apprezzarne modernità̀ e per capire che noi oggi non

abbiamo inventato nulla. E’ la storia che sostiene le scelte del nostro presente. Federico II ci

insegna il percorso di maturazione sociale, economica e culturale che ha vissuto il nostro

Mezzogiorno e di cui ci dobbiamo fare promotori, quali portatori di una sensibilità̀ giuridica che

abbiamo come nostro patrimonio innato”.

Un’analisi ulteriore è stata compiuta dalla presidente della Corte di Appello sulle modifiche del

processo civile e penale che negli anni si sono affastellate in Italia al fine di “risanare una giustizia malata, ma gli interventi legislativi che si sono susseguiti, stratificandosi e creando ancor più incertezze interpretative, sono in ogni caso cure palliative, perché́ servono a placare il sintomo e

non a debellare la causa della malattia”.

Ed ancora sul tema del confronto dell’attualità con i contorni del disegno federiciano di

giurisdizione “alta”, in specie quella penale, ha evidenziato che “erano moderni perché avevano una

ben precisa idea di fondo: una giustizia laica sottratta ai chierici e ai baroni per affidarla a

magistrati regi, i maestri giustizieri, ai quali era interdetto l’esercizio del proprio ufficio, peraltro,

temporaneo nella provincia d’origine. Ecco quindi la modernità̀ del concetto di giudice terzo, imparziale e sottratto alle sollecitazioni ambientali.

In tempi di emanazione in Italia del codice rosso appare di grande interesse l’affermazione,

ribadita in più̀ occasioni nel Liber Augustalis, del principio di uguaglianza dei sudditi davanti alla legge, della tutela della dignità̀ umana che si voleva fosse rispettata nei confronti delle monache e

delle novizie, ma anche nei confronti delle donne che esercitavano il più turpe di mestieri come le

meretrici che non potevano essere costrette a soddisfare il desiderio ed era loro concesso un

termine di otto giorni per denunciare la violenza subita, salvo provare di essere state anche

sequestrate.

In tal chiave di civiltà̀ giuridica si possono leggere le norme contro i mezzani nelle Costitutiones

ove trovavano adeguata tutela gli stranieri e i non cristiani.

Tanti i reati previsti e puniti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, ma la modernità̀

risiede nella tutela penale della salute con la punizione di chi vendeva medicamenti nocivi e veleni.

Era prevista anche una tutela dell’ambiente perché́ venivano puniti i pescatori che, gettando erbe,

inquinavano il mare e contaminavano i pesci.

Federico II si preoccupava anche della ragionevole durata dei processi penali, pertanto

nell’articolo XL,1 proclamava “con questa legge, destinata a rimanere in vigore in perpetuo,

desideriamo che tanto il maestro giustiziere quanto gli altri giudici di rango inferiore pronuncino

la sentenza entro 10 giorni dalla denuncia”. Per le cause civili era invece previsto il diverso

termine di durata di un bimestre dal giorno della citazione.

Nel contempo si imponevano ai giudici norme ordinamentali per la disciplina del rapporto di

pubblico impiego affermando che “I giustizieri dovranno, non mensilmente come finora viene di

solito, ma senza soluzione di continuità presiedere i tribunali, tenere le udienze e deliberare o

personalmente o con l’ausilio di altri giudici, ai quali non si dovrà affidare nient’altro che

l’udienza”. Federico II pensava già ai G.O.P?”

Dopo un’analisi comparatistica delle norme secondo la presidente Sinisi ne deriva l’impegno per le

nuove generazioni di conoscere e valorizzare la nostra storia ed “il patrimonio culturale e giuridico,

creato nel castello di Melfi”.