Matera, al via i lavori di riqualificazione in via Casalnuovo

Iniziano lunedì 3 febbraio 2020 i lavori di riqualificazione di Via Casalnuovo nel tratto di intersezione con Via Bruno Buozzi. L’ intervento rientra nel progetto complessivo di recupero dell’asse viario pedonale Piazza Pascoli- Piazza Sedile.

L’importo totale dei lavori, per tutto l’asse viario, è di 1.450mila euro.

Il cantiere di Via Casalnuovo dovrà concludersi entro il 5 aprile 2020.

L’area di cantiere sarà suddivisa in tre zone di intervento: la prima si estende dall’incrocio di via Bruno Buozzi fino al civico n. 12, la seconda dal civ. 12 fino al civ. 2, la terza dal civ. 2 fino all’incrocio di via Casalnuovo con via Ridola.

Gli interventi di riqualificazione avranno inizio da via Bruno Buozzi e procederanno con l’impiego di più squadre di operai per zona in modo da avanzare contemporaneamente con tutte le lavorazioni. Questo consentirà di rendere fruibili, nel più breve tempo possibile, le aree di volta in volta ultimate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, è stata emessa un’ordinanza del settore Polizia locale che dispone:

La revoca temporanea del senso unico di marcia e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione in via Casalnuovo, nel tratto compreso tra Via Cappuccini e il piazzale sottostante la Chiesa di San Rocco;

l’istituzione temporanea del divieto di transito, eccetto residenti e titolari di strutture ricettive, in Via Casalnuovo a partire dall’intersezione con Via Cappuccini;

l’istituzione del divieto di transito (eccetto residenti, titolari di attività commerciali e strutture ricettive) in Via Bruno Buozzi dall’intersezione con Piazza San Pietro Caveoso;

la chiusura temporanea con istituzione del divieto di transito (eccetto titolari o detentori di posto auto) di Via Casalnuovo, tratto compreso tra il Piazzale sottostante la Chiesa di San Rocco e Via Bruno Buozzi;

l’istituzione temporanea del “Dare Precedenza” in Via Casalnuovo intersezione con Via Cappuccini;

l’istituzione del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, su entrambi lati, in Via Casalnuovo nel tratto compreso tra il civico n. 229 e il civico n. 133;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, con contestuale riserva dell’area allo stoccaggio materiale, in Via Ridola, nel tratto tra Via Casalnuovo e per 20 metri lineari in direzione Piazza Pascoli;