Progetti ed eventi culturali, bando per Matera e Lecce

MATERA. Scadono il 28 febbraio i termini di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione di contributi economici per progetti ed eventi culturali/turistici, nel 2020, nelle città di Lecce e Matera. L’iniziativa è dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo e finanzierà progetti, con la cifra complessiva di 20 mila euro , fino ad un massimo di 2mila ciascuno. Il bando è rivolto a persone fisiche, soggetti privati ed associazioni senza scopo di lucro. Le proposte saranno giudicate da una commissione tecnica presieduta dalla presidente Adriana Poli Bortone che ha sottolineato: “Premieremo le nuove idee per ampliare l’offerta culturale delle due località in una prospettiva di città policentriche, ricche di laboratori di sviluppo e di fucine creative da valorizzare e far conoscere”. Si lavorerà anche all’adesione a reti virtuose di enti e associazioni come il Distretto Produttivo Puglia Creativa, punto di riferimento per tutte le imprese culturali del territorio, interessate costruire network virtuosi, per supportare lo sviluppo di progetti e iniziative a livello regionale, nazionale ed europeo.