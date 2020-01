Chiude T3 innovation, dal primo febbraio licenziati in 20

Ancora nessuna notizia ufficiale sulla possibile chiusura di T3 Innovation, certo è che i tempi sono strettissimi. Il progetto di innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Basilicata, presente e attivo dal settembre 2017, chiuderà i battenti a fine gennaio 2020. Saranno licenziati in tronco oltre 20 professionisti lucani (a molti di loro è stata già formalmente notificata la cessazione del rapporto di lavoro a cominciare dal 1 febbraio).

La gara vinta e affidata ad un RTI, infatti, in scadenza il prossimo 31 gennaio e prorogabile per altri 3 anni a discrezione dell’amministrazione regionale – Dipartimento Attività Produttive, pare non sarà rinnovata sebbene tutti i risultati previsti da contratto siano stati raggiunti, con un ottimo riscontro da parte del territorio. “Sono numerosi, infatti, gli imprenditori, i ricercatori e i giovani startupper che, in questi mesi, hanno esplicitamente dichiarato la loro soddisfazione rispetto ai servizi erogati da T3”.

“Decidere di non rinnovare più questo progetto – ha commentato il segretario generale della Cgil, Angelo Summa – significa sacrificare sul nascere un ecosistema dell’innovazione che già guardava, con le esperienze avviate, a una prospettiva di sviluppo euro-mediterraneo”.

Anche il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, esprime forti perplessità sul metodo, qualora fosse fondata tale indiscrezione. “Le imprese lucane hanno bisogno di aumentare il proprio livello d’innovazione tecnologica, requisito indispensabile per accedere ai fondi europei e per competere nel mercato globalizzato. T3 Innovation, in tal senso, fornisce consulenza gratuita per questo motivo – conclude – a mio parere la Regione Basilicata dovrebbe continuare a puntare su questa strada”.