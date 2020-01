Reperibilità medici Asm, mercoledì incontro in Regione

MATERA. “Faremo luce sulla questione”, l’assessore Leone rassicura sul caso della reperibilità dei medici dell’Azienda Sanitaria di Matera che interessa circa 250 professionisti nei confronti dei quali è stato avviato il recupero delle indennità per le reperibilità garantite anche nei giorni feriali nel corso degli ultimi dieci anni”.Una bomba sganciata dal direttore generale, Polimeni, prima di lasciare Matera per Pordenone. L’incontro di mercoledì in Regione con i vertici dell’Azienda sanitaria e i rappresentanti sindacali servirà a fare chiarezza su una situazione che l’assessore Leone ha denifito “illogica”, dal momento che è stata l’Azienda a chiedere agli specialisti la disponibilità in modo da poter fronteggiare la carenza cronica di organico. I medici – aggiunge Leone – quel servizio lo hanno effettuato nell’interesse dei pazienti lucani, quindi eventuali responsabilità andrebbero attribuite a coloro che in quel periodo guidavano l’Asm e hanno determinato il ricorso alla reperibilità non solo nei giorni festivi ma anche in quelli feriali, discostandosi così dal vecchio contratto collettivo nazionale di lavoro.

L’ex direttore sanitario dell’Asm Sacco, intato, difende finalità e utilità dell’istituto. “Non ci sono medici e quando ci sono non si possono assumere per vincoli di legge (salvo chiudere i reparti). Da diversi anni, poi, molti concorsi vanno deserti o quasi, specie nella fascia ionica.

Ecco perché abbiamo sottoscritto un regolare contratto integrativo con i sindacati medici, nel quale sono previsti turni di reperibilità notturna e festiva. L’articolo 29 di quel contratto, ciò che è previsto praticamente in ogni azienda sanitaria di Italia, dice che in caso di carenza di medici e per garantire la sicurezza delle prestazioni, la reperibilità può essere fatta anche di pomeriggio. È un dato inconfutabile che l’Asm abbia rispettato al millesimo di euro le norme in tema di spesa e costi del personale”.

“Tutto si può dire, – denuncia il consigliere regionale di Italia Viva Luca Braia – tranne che l’Assessore Leone non fosse stato informato per tempo dal dimesso Direttore Generale Polimeni, rispetto all’avvio dell’iter di verifica delle responsabilità, laddove esistenti, di restituzione delle indennità

“Piuttosto, l’Assessore venga in consiglio o in commissione – prosegue Braia – e spieghi perché non ha agito per tempo per evitare l’ennesima crisi operativa e di immagine nell’ASM di Matera che, invece di superficialità e strabismo politico meriterebbe tutt’altra attenzione”.