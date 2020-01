TRM h24 Magazine – i fatti di Puglia e Basilicata da domenica 29 dicembre 2019 a sabato 4 gennaio 2020

Il primo numero del nuovo anno del Magazine settimanale – in onda come ogni sabato alle 17.30, 21.30 e 00.30 e domenica alle 8.30, 12.30 e 15.30 – è ovviamente dominato dai vari eventi ed iniziative che i centri pugliesi e lucani hanno organizzato per salutare l’inizio del 2020.

Da Bari a Taranto passando dalla Bat, proseguendo per Matera fino a Potenza le nostre redazioni hanno documentato sul campo oltre ai festeggiamenti nelle piazze anche gli incidenti che purtroppo inevitabilmente segnano ogni capodanno.

Matera chiude il suo 2019 da Capitale europea della Cultura, ringraziata dal presidente della Repubblica nel suo messaggio alla nazione mentre diversi altri comuni – ben 7 in Puglia: Bari, Barletta, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani e l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, e Venosa in Basilicata – si apprestano a concorrere per il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2021.

Sul fronte economico inizia col botto – in senso metaforico – la Puglia dove per l’Asl Bari arrivano ben 470 assunzioni a inizio 2020. Per la cronaca purtroppo sono diverse le notizie che hanno segnato l’inizio dell’anno in entrambe le nostre regioni di riferimento. In particolare a Foggia con 3 episodi criminosi in 5 giorni, e a Vietri di Potenza con quella che sembra a tutti gli effetti un’intimidazione subita dal vicesindaco cui è stata data alle fiamme l’auto.

Vi invitiamo a seguire il nuovo numero del TRM h24 Magazine anche nella sua versione audio Podcast o su YouTube oltre che nell’APP “TRMtv” per dispositivi mobili iOS ed Android, che è possibile scaricare gratis nei rispettivi store.