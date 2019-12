Istruzione, il ministro Fioramonti si dimette

MATERA. Anche da Matera, per l’inaugurazione del Campus universitario il ministro Fioramonti aveva promesso tre miliardi per la scuola nella legge di Bilancio. Non ci sono e dunque ha dato le dimissioni scrivendo una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Secondo le indiscrezioni, avrebbe spiegato che secondo lui bisognava rivedere l’IVA, anche lasciando l’aumento, per incassare i 2-3 miliardi che chiedeva per il suo ministero che non sono la sufficienza, ma rappresentavano la linea di galleggiamento.

Fioramonti è in aspettativa dal ruolo di professore ordinario di Economia politica all’Università di Pretoria (Sudafrica), dove ha fondato il Centre for the Study of Governance Innovation. Nel 2014 è diventato il primo presidente dell’Associazione degli Studi dell’Unione Europea dell’Africa Sub-Sahariana. Eletto parlamentare alle elezioni del marzo 2018, nel giugno dello stesso anno è stato nominato sottosegretario presso il Miur del primo governo Conte. Appena dieci giorni fa ha ricevuto a Tricarico , nel materano, la cittadinanza onoraria in virtù delle sue origini tricaricesi e proprio in quell’occasione è tornato a discutere col sindaco di Matera della volontà di istituire nella Città dei Sassi un’Accademia delle Belle Arti.

Ora la parola passa a Conte: se può e vuole trattenere il suo ministro . Nelle prossime ore si capirà mentre torna a circolare come suo sostituto il nome di Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.