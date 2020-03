Calcio a 5. Termina la corsa in Coppa Italia per il Cmb

Sfuma il sogno della Coppa della Divisione per il Comprensorio Medio Basento. Il team di mister Scarpitti si è arreso al Real Rieti nei quarti di finale con il punteggio di 8-6 e deve dire addio alla Final Four in programma il 25 e il 26 aprile prossimi. Gara aperta e divertente quella offerta in terra abruzzese da due squadre in ottima forma, con i grassanesi subito avanti con Fusari e i padroni di casa pronti a replicare con Jelovcic. Il Cmb sembra in condizione e in pochi minuti si porta sul 4-1 con Pulvirenti, Tobe e Restaino. Ma la doppietta di Ramon riporta i padroni di casa sotto, ed il primo tempo si chiude sul 5-4 per i lucani in virtù dell’autorete di Jelovcic e del centro di Lukaian.

Nella ripresa si mantiene l’equilibrio, Rieti al 9’ trova il pari ancora con Jelovcic, ma Sanchez poco dopo trova un gran sinistro che riporta nuovamente avanti il Cmb. Gli abruzzesi sembrano alle corde, ma Lukaian sugli sviluppi di punizione pareggia ancora il conto (6-6). La gara cambia inerzia e al 18’ Jelovcic riceve da Fortino e insacca il 7-6. Il Cmb prova il tutto per tutto tentando la carta del portiere di movimento, ma viene infilato negli ultimi secondi da Rafael per il definitivo 8-6. Non resta che tornare ora a concentrarsi sul campionato e sulla posizione playoff da conservare ben stretta