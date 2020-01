Calcio, Serie C. Picerno “salva” le ambizioni, Potenza un punto con rammarico

PICERNO – CAVESE 3-1

Il recupero della 20esima giornata porta bene all’AZ Picerno: 3-1 rifilato alla Cavese grazie alle reti di Zaffagnini, Pitarresi e Santaniello. Reduci dal KO contro la Viterbese, gli uomini del tecnico Giacomarro affrontano una avversaria spigolosa. Buona la partenza della leonessa rossoblu. Al 21′, occasionissima nata dai piedi di Pitarresi, cross Sei punti nelle ultime tre gare per i melandrini, rilanciati in chiave salvezza e attesi in trasferta ad Avellino.

CASERTANA – POTENZA 0-0

Secondo pari esterno di fila per il Potenza che nel turno infrasettimanale divide la posta in palio a Caserta. Allo stadio Pinto assenti gli ultras organizzati, in solidarietà con i gemellati vulturini coinvolti nei gravi fatti di Vaglio, presenti solo una novantina di tifosi al seguito del leone rampante. In attacco, mister Raffaele schiera dal primo minuto capitan Franca, al fianco di Ferri Marini.

Gara spezzettata. In avvio meglio i lucani, pericolosi con dei calci piazzati, poi ripresi dai falchetti. Prima occasione di casa al 15′: Starita s’infila in area di rigore, murato dalla difesa è costretto a calciare fuori bersaglio. Il ritmo è blando ed a prevalere è il nervosismo: tanti i falli su di un terreno davvero pessimo. Al 26′ prima ammonizione comminata a Longo per brutto intervento ai danni di Coccia, sugli sviluppi, azione in area di rigore con girata di Sales sbrogliata dalla difesa casertana. Dall’altra parte, al 45′ cross di D’Angelo con inzuccata di Starita mette davvero i brividi alla sinistra dell’estermo Ioime.

Nella ripresa: al 49′, un errore di Giosa per poco non manda in porta il solito Starita che conclude a lato di un niente. I due mister, Ginestra e Raffaele, mescolano le carte: Iuliano e Murano, al posto di Isgrò e Franca, provano a ravvivare l’attacco. Al 65′ la prima conclusione potentina del match: Coccia spara dalla lunga distanza ma la sfera va fuori. Al 69′ è il turno di Ferri Marini: il suo colpo di testa a spiovere trova la deviazione provvidenziale in angolo del portiere Cerofolini. L’occasione più ghiotta è all’83’, quando il destro di Murano viene respinto sottomisura e Ricci manda incredibilmente sulla traversa a porta sguarnita. Reti inviolate anche nei 5 di recupero, dove su contropiede Iuliano fa la barba al palo, con Casertana che finisce anche in dieci per il rosso a Zito, autore di un fallo da tergo su Murano. Potenza sempre in zona playoff, domenica 26 ci sarà il Bisceglie al Viviani.

https://youtu.be/zccoiHkLIaw

https://youtu.be/IPrKnCM6D_I