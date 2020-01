Calcio a 5. Serie A. Gara infrasettimanale per il CMB, che riceve il Mantova

E’ già tempo di tornare in campo per il Comprensorio Medio Basento. Per il turno infrasettimanale, valido come terza giornata di ritorno, la formazione allenata da Fausto Scarpitti ospita questa sera al PalaSaponara il Kaos Mantova, sull’onda dell’entusiasmo dopo il successo esterno ottenuto venerdì scorso a Genova. I calcettisti grassanesi puntano a proseguire questa scia positiva e continuare la rincorsa verso i playoff. E, guarda caso, l’occasione che si presenta questa sera al Cmb è quella di scavalcare proprio la rivale odierna, attestata in ottava posizione con appena una lunghezza di vantaggio. Da parte sua, l’esperto Roberto Tobe, presentando il Mantova ha parlato di squadra compatta e aggressiva. “Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità e con molta intensità per tutta la partita, senza pause – ha affermato Tobe -. Se giochiamo con continuità e pazienza possiamo battere squadre come il Mantova, e con l’aiuto del nostro pubblico ci proveremo”. Per l’appuntamento di stasera mister Scarpitti avrà tutti al completo. Al PalaSaponara squadre in campo alle 20.