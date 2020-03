Potenza, associazioni ambientaliste: “No a speculazioni su Vallone Santa Lucia”

Non si faccia alcuna speculazione edilizia, dietro l’angolo l’ennesimo pericolo cementificazione in una città che ha già pagato caro scelte di urbanizzazione selvaggia. A Potenza sul piede di guerra una decina di associazioni, confluite nel Comitato per il Parco “Arca della Biosfera” nel Vallone Santa Lucia: attuale snodo viario del capoluogo che ingloba il ponte attrezzato e le scale mobili più lunghe d’Europa, ma in epoca romana, luogo dedicato all’agro-pastorizia grazie al vicino torrente Verderuolo.

Vane le promesse di realizzare l’area verde più grande del territorio, dagli anni 70′ puntualmente rimandate dalle amministrazioni comunali. Intubate le acque di superficie sono poi sorti i primi edifici “senza tenere in conto del rischio idrogeologico dell’area – è l’accusa di Giuseppe Di Bello dell’associazione Ehipa Basilicata. L’Autorità Interregionale di Bacino – ha sottolineato – ha fatto emergere irregolarità e incongruenze tra una documentazione del 2014 nel quale fissava rischio moderato e del 2017 con rischio elevato su lotti dove dovrebbero sorgere 6 nuovi edifici.” A corroborare questa tesi, nel luglio 2018, la caduta di un muro di contenimento nel cantiere di una costruzione tra via Roma e via Maratea.

I vertici delle associazioni – riuniti dal coordinatore Paolo Donadio per programmare le prossime iniziative – hanno rimarcato il pericolo per la zona F12, alle porte di Vallone Santa Lucia. Già inviati esposti alla Procura della Repubblica di Potenza e chiesto un incontro pubblico. “Non capiamo – ha detto Giuseppe Amodeo dell’associazione Vola – quali interessi ci siano dietro questa volontà di cementificare, nonostante i contenitori sfitti o non terminati che ci sono in città”.