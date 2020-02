Sud. Provenzano: “Aree interne da rilanciare”

Nel Piano per il Sud, “uno dei punti a cui tengo di più è il rilancio delle strategie per le aree interne, abbiamo raddoppiato le risorse per includere i territori che prima erano esclusi, e pensato a iniziative per i servizi essenziali e per spezzare l’isolamento infrastrutturale, ma anche per agevolare e consentire che le imprese restino”. Nel, “uno dei punti a cui tengo di più è il rilancio delle strategie per le aree interne, abbiamo raddoppiato le risorse per includere i territori che prima erano esclusi, e pensato a iniziative per i servizi essenziali e per spezzare l’isolamento infrastrutturale, ma anche per agevolare e consentire che le imprese restino”.

E’ quanto detto a Potenza dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, specificando il fondo di 90 mln di euro in legge di bilancio per sostenere le imprese artigiane, commerciali e turistiche in quelli che ha definito veri e propri presidi sociali da preservare.

L’esponente del governo Conte è intervenuto alla presentazione del libro di Raffaele Nigro e Giuseppe Lupo “Civiltà Appennino”, evento promosso dalla Fondazione Appennino del già consigliere regionale del Partito Democratico, Piero Lacorazza.

Attraverso i temi dei territori e dell’identità – è emerso – offerto un nuovo approccio culturale per lo sviluppo futuro del sud. Sulle risorse destinate alla terra lucana, Provenzano ha inoltre rilevato l’importanza del fondo per le infrastrutture sociali, previsto proprio in manovra e che guarda ai comuni piccoli e medi.