Petrolio, Bardi: “Certezza su riscossione crediti Tempa Rossa”

Potenza, 17 feb – La Regione Basilicata “costruisce un percorso per dare alle imprese lucane certezze nella riscossione dei crediti vantati sul comparto Tempa Rossa: le organizzazioni datoriali forniranno un elenco completo delle imprese lucane che vantano crediti nei confronti di Tecnimont per attività svolte in subappalto nell’area della concessione Tempa Rossa, per dare un quadro completo e chiaro della situazione debitoria, indicando importi dovuti, fatture e contenziosi”.

Lo hanno reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, il governatore lucano, Vito Bardi, e l’assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo, al termine di un incontro con i sindaci di Gorgoglione, Guardia Perticara e Corleto Perticara (Potenza), i rappresentanti di Total e Tecnimont, Confindustria, Confapi di Matera e Potenza e gli imprenditori.

“La Regione, inoltre, continuerà l’opera di mediazione, attraverso incontri quindicinali presso il Dipartimento Attività produttive, con la stessa Tecnimont, Total e le aziende subappaltanti, fino a quando non saranno state risolte tutte le debitorie.

“Prosegue il lavoro di affiancamento alle imprese – ha evidenziato Bardi – tuteleremo in maniera concreta chi vanta crediti. Anche in presenza di una normativa ben delineata faremo in modo che al prossimo incontro ci siano soluzioni che soddisfino tutte le parti in campo”. (ANSA)