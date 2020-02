Coronavirus, Speranza: accordo con Google e YouTube per corretta informazione

Dopo quello con Facebook e Twitter, Roberto Speranza annuncia un altro accordo con le due piattaforme che indirizzeranno gli utenti verso il sito del ministero

“In queste ore non facili è importante la corretta informazione. Google, con le sue ricerche, e YouTube, con i suoi video, possono far emergere notizie affidabili. Per questo è utile l’accordo fatto con il ministero della Salute: ora le due piattaforme indirizzeranno verso il nostro sito tutti gli utenti che cercheranno notizie sul nuovo coronavirus”.

Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza. “È già disponibile, infatti” spiega il ministero “in cima ai risultati di YouTube per ricerche correlate al coronavirus e in corrispondenza di video rilevanti, un pannello informativo in italiano che indirizzerà i visitatori alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). Il pannello informativo è visibile per gli utenti che hanno impostato l’Italiano come lingua sulla piattaforma”.