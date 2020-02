Coronavirus in Basilicata: la giornata in sequenza

L’ordinanza lucana

Le precisazioni che circoscrivono il contenuto dell’ordinanza sono emerse nel punto stampa alle 13.30, al termine di una riunione del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica sul Coronavirus a Potenza, presieduta dal prefetto Annunziato Vardè. E’ stato precisato che l’ordinanza “è rivolta solo agli studenti lucani” che rientrano in Basilicata. Il governatore lucano specifica, inoltre, che la decisione è stata presa dopo la chiusura di alcuni atenei delle regioni, frequentati da molti studenti lucani e che non ha effetto sui lavoratori.

Ordinanza CoronaVirus: Videomessaggio di Bardi

Ripercorrendo la sequenza temporale dei fatti, ecco le tappe e i commenti della lunga giornata

Poco dopo le ore 23.00 del 23 febbraio, la Regione Basilicata inoltra alle testate giornalistiche il testo dell’ordinanza che (come si legge nella stessa mail) “è inoltrata ai Prefetti competenti per territorio ai fini della notifica ai Comuni della Basilicata ed è pubblicata sul sito web della Regione Basilicata”. La notizia fa il giro d’Italia. Nel testo ripreso dalle diverse testate locali, poi rimbalzato anche a livello nazionale già nelle prime ore del 24 febbraio, è scritto che “tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna e Liguria, o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità Pubblica; i Sindaci di tutti i comuni della Basilicata in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno i cittadini provenienti dalle suindicate regioni”.

Critiche dai governatori della Liguria e Lombardia

La comunicazione rimbalzata sui vari organi di stampa arriva fino ai governatori della Regione Liguria (Giovanni Toti) e Lombardia (Attilio Fontana), il primo forzista come il presidente lucano dichiara che secondo lui si tratta di ”un’ordinanza legittima ma non concordata con il Ministero della Salute. La giudico eccessiva ma non voglio interferire con il lavoro di altre Regioni”, il secondo Leghista, interviene alla trasmissione di La7 “L’aria che tira” per dire che i provvedimenti presi in giro per il mondo nei confronti dei cittadini lombardi “sono dettati dall’isteria e in particolare quello della Basilicata credo debba essere smentito nella maniera più rigorosa“. Il Governo richiama all’ordine (Speranza, Boccia). Nel frattempo il ministro della Salute, Roberto Speranza è costretto a diramare una nota a margine della task-force dalla sede della Protezione Civile: “È indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori” così come il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia: “Ogni amministrazione territoriale, prima di emanare qualsiasi tipo di ordinanza, deve raccordarsi con l’autorità nazionale al lavoro in maniera permanente presso la sede della Protezione Civile. Agire in maniera autonoma, senza un raccordo nazionale, rischia soltanto di creare caos e disinformazione”.

Appello del capo della Protezione Civile Borrelli

A ribadire questi concetti espressi dai membri dell’esecutivo si aggiunge, al termine della riunione della task-force nazionale sul Coronavirus, lo stesso commissario incaricato per gestire l’emergenza ovvero Angelo Borrelli, capodipartimento della protezione civile che nel consueto punto stampa, ricorda a Regioni e Comuni che non devono prendere iniziative senza averle coordinate con lo Stato, sottolineando che scelte singole possono creare confusione: “I provvedimenti presi dalle singole regioni e dai singoli comuni, non coordinati con il livello centrale, provocano confusione e disorientamento tra la gente e anche all’estero“.

Il CAM, Consorzio Albergatori di Matera, diffonde un comunicato stampa per ricordare che “La Basilicata resta aperta, accessibile e ospitale, ai visitatori che vorranno sceglierla come meta turistica”

Secondo i due presidenti facenti funzione, Giacinto Marchionna e Sergio Palomba, “l’ordinanza forse troppo tempestiva e non ponderata al meglio, emessa dal governatore lucano, Bardi, sta generando il caos tra gli albergatori, in particolare quelli di Matera”.

Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro ai prefetti lucani.

Insorgono in Basilicata, anche i sindacati, probabilmente anche dopo aver letto la notizia di alcuni operai lucani che non si sono presentati al lavoro sul cantiere pubblico di Riccione per il rifacimento di una parte importante della passeggiata a mare, per non essere costretti alla quarantena una volta rientrati in Basilicata. Cgil, Cisl e Uil dichiarano chiedono con una nota congiunta un urgente incontro coi prefetti di Potenza e Matera: “Si tratta, infatti di un’ordinanza abnorme ed esorbitante che avrebbe avuto un senso se limitata alla sola zona rossa interessata. Sebbene sia stata circoscritta ai soli studenti universitari provenienti da ben cinque regioni del nord, in assenza della individuazione di percorsi ben definiti nel disciplinarne l’operatività rischia di far andare in tilt l’intera regione e non solo”.

Tra i primi effetti dell’ordinanza di Bardi, il rinvio della cerimonia inaugurale, prevista per il 25 febbraio, dell’Anno accademico della scuola dei Beni Archeologici di Matera

L’Ateneo lucano precisa che si tratta di una decisione presa per “l’elevato numero di ospiti attesi alla cerimonia, e provenienti da molte aree d’Italia” indicate nell’ordinanza del presidente della Regione. In una nota interna della Rettrice, Aurelia Sole ha chiesto inoltre all’intera comunità universitaria di “sospendere le iniziative che prevedono la partecipazione di ospiti provenienti dalle regioni indicate nell’ordinanza del Governatore lucano, Vito Bardi“.