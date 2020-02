Coronavirus: in Basilicata nessun allarme e gite sospese

Potenza, 23 feb – Il presidente della giunta regionale, Vito Bardi, in una nota diffusa dell’ufficio stampa, ha comunicato che “allo stato attuale non vi è nessun allarme in Basilicata”. “Tutte le strutture sanitarie – ha aggiunto – sono state allertate per qualsiasi evenienza. Così come detto nei giorni scorsi, la situazione viene costantemente monitorata unitamente alle strutture statali preposte”.

Bardi ha raccomandato “a tutti di seguire il protocollo stilato dal Ministero della Sanità. Nel frattempo in via precauzionale le gite scolastiche sono state sospese così come da indicazione delle strutture preposte. Per tranquillizzare i lucani – ha concluso il presidente della Regione – quotidianamente verrà emesso un comunicato dall’ufficio stampa regionale”.