Donazioni sangue in Basilicata, parla l’ex presidente Avis De Stefano

Un’analisi della situazione attualmente esistente in Basilicata per quanto riguarda la donazione del sangue, anche alla luce dei dati forniti nelle settimane scorse dall’AVIS regionale di Basilicata, è stata fatta nel corso di una conferenza stampa da Genesio De Stefano, ex presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione per oltre venti anni.

Per De Stefano i numeri delle donazioni in regione forniti lo scorso 6 gennaio dall’AVIS non sarebbero rispondenti alla reale situazione esistente che negli ultimi anni avrebbero rilevato un significativo calo. Un dato renderebbe l’idea, secondo l’ex presidente, dell’effettiva realtà lucana: dal 2012 ad oggi sarebbero state registrate circa 14 mila donazioni in meno.

Questo avrebbe comportato che una regione come la Basilicata, virtuosa fino a qualche anno, non solo in grado di garantire una propria autosufficienza ma che per dipiù inviava sangue in altre regioni, negli ultimi anni si è vista costretta per rispondere alla richiesta di sangue ad acquistarne da fuori e che nel solo 2019, sempre secondo i dati forniti durante la conferenza stampa, avrebbe importato 1770 sacche di sangue per un costo per la regione Basilicata, tra spese dirette e indirette, di circa 900.000 euro.

[ USB Basilicata ]