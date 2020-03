Covid-19, parte anche al Politecnico di Bari la didattica a distanza

Parte la didattica a distanza anche al Politecnico di Bari, da lunedì 9 marzo. Sul sito web dell’Università saranno infatti pubblicate le informazioni per seguire i corsi online e le informazioni aggiornate su eventuali nuove misure. A comunicarlo, il rettore Francesco Cupertino che nelle scorse ore ha emanato un decreto contenente le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Tra le misure anche quelle relative allo smart working, che consente ai lavoratori del Politecnico di prestare servizio all’esterno della sede di lavoro, senza una postazione fissa, per tutte le attività che non richiedono una costante permanenza nella sede stessa e che possono quindi essere espletate con i mezzi informatici. Per quanto riguarda invece gli esami da sostenere e le lezioni da seguire, questi saranno sospesi fino al 15 marzo, così come tirocini e laboratori. Mentre tutte le attività di ricerca di dottorandi, borsisti, assegnisti e figure assimilabili nei locali del Politecnico potranno proseguire. Sospesi fino al 15 marzo anche i ricevimenti di studenti e tesisti. Le sedute di laurea, invece, sono sospese fino al 31 marzo. Ancora, sospeso anche l’accesso agli spazi comuni, come biblioteche e palestre e centri linguistici.Stessa cosa per tutte le procedure concorsuali in atto, le riunioni di commissione e le prove di concorso. “Siamo determinati – ha commentato Cupertino – a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, senza allarmismi, per tutelare la salute dei nostri studenti e dei nostri dipendenti. Allo stesso tempo, dobbiamo guardare avanti”.