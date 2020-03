Bari, al Policlinico un trapianto di fegato salva la vita ad un giovane ivoriano

Con 3.813 trapianti effettuati nel 2019 e altrettante vite salvate, il 2019 ha visto un aumento del +2,4% di interventi. Numeri che lo rendono il secondo miglior anno di sempre per volumi di attività, dopo il 2017. Tra i trapianti più effettuati, quelli al fegato occupano il secondo posto dopo quelli del rene. E il policlinico di Bari, in questi giorni ha tagliato il traguardo dei 400 trapianti di fegato. L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale ha infatti portato a termine in circa 15 anni 400 interventi, in media circa 20 trapianti l’anno ma il numero di interventi, grazie a una progressiva sensibilizzazione della popolazione al tema della donazione degli organi, è in continua crescita. L’ultimo in ordine temporale, quello che ha salvato la vita ad un giovane ivoriano, arrivato al pronto soccorso con un’epatite fulminante e sottoposto a trapianto di fegato in meno di 24 ore. Una storia a lieto fine, quella del 20enne proveniente dalla Costa d’Avorio, colpito da un’insufficienza epatica acuta mentre era al lavoro in un bar della città di Bari. Portato d’urgenza al pronto soccorso, è stato ricoverato in Rianimazione. In meno di 24 ore si è reso disponibile per lui un fegato donato da una famiglia pugliese ed è stato operato da una equipe di 12 persone tra medici, infermieri, personale sanitario. Il trapianto è riuscito e il ragazzo è stato dimesso. Ad ospitarlo, per la durata della convalescenza durante la quale non potrà lavorare, sarà una casa di comunità di Acquaviva delle Fonti: a trovargli la sistemazione, in una gara di solidarietà avviata dal personale, è stata un’infermiera del reparto che lo ha seguito. “Questa storia rappresenta una grande soddisfazione sia per l’aspetto scientifico-sanitario sia per quello umanitario – ha commentato il direttore dell’Uoc Chirurgia generale e Trapianti di fegato, Luigi Lupo – Si tratta di un ragazzo che a 15 anni è stato costretto ad abbandonare il suo Paese attraversando a piedi il centro Africa, rimanendo bloccato in un campo in Libia, attraversando il Mediterraneo su un barcone stipato con centinaia persone per due giorni per due notti. Accolto e ospitato in Italia, ha potuto godere della sanità pubblica italiana e grazie a questa si è salvato”.