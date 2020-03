Coronavirus, in Puglia salgono a 5 i contagi: proseguono i controlli dell’Asl

Salgono a cinque casi di infezione da Coronavirus in Puglia in tre province differenti: Bari, Foggia e Taranto. Nelle scorse ore infatti sono risultati positivi al tampone un 29enne originario di Bari che lavora in Lombardia, ma quasi ogni fine settimana fa la spola con la Puglia; e una 74enne residente ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Questi casi si sommano ai tre pazienti della provincia di Taranto: il 43enne di Torricella, il caso numero uno pugliese che ha contratto l’infezione a Codogno per andare a fare visita a sua madre, e altri due suoi parenti, la moglie e il fratello, rimasti però asintomatici sino a oggi. Il 43enne di Torricella è stato ricoverato al Moscati di Taranto ed è in via di guarigione. Il 29enne barese è stato invece ricoverato al Policlinico dopo aver avvertito i primi sintomi venerdì sera. L’infezione – secondo quanto ricostruito dalla Regione – sarebbe stata contratta in Lombardia, nella sua sede di lavoro. In Puglia il paziente ha avvertito i primi sintomi. Adesso l’Asl Bari sta ricostruendo la rete di contatti del 29enne per attivare l’isolamento domiciliare: non si sa ancora come il ragazzo sia tornato in Puglia, se in aereo, bus o treno. La quinta paziente, la 74enne della provincia di Foggia, è in buone condizioni e non è stato necessario il ricovero. La donna è sorella di un uomo residente a Soresina, in Lombardia, contagiato dal virus e ricoverato all’ospedale di Cremona: prima di avvertire i sintomi era stato in visita ad Ascoli Satriano. Gli accertamenti e il prelievo sono stati eseguiti dall’ASL di Foggia che monitora le condizioni cliniche della paziente in stretto contatto con il Policlinico del capoluogo dauno. Il caso era già sotto stretta osservazione da parte della Asl e circoscritto da qualche giorno perché il sindaco di Ascoli Satriano, appena informato, con sua ordinanza aveva disposto la quarantena dei soggetti interessati, in tutto 17.

“Questa è una situazione di emergenza e ognuno di noi deve svolgere il suo dovere. Il nostro è quello di seguire le indicazioni che ci arrivano dagli esperti: non era pensabile procedere in modo sparso, seguendo isterie o magari consenso”. Così il presidente dell’Anci Antonio Decaro, in merito alla decisione del governo di togliere ai sindaci la possibilità di emanare ordinanze in tema di coronavirus. “La prima cosa che noi sindaci oggi dobbiamo al nostro paese è la responsabilità e la coerenza. La situazione si evolve di giorno in giorno, a seconda dei dati, e il tavolo di coordinamento nazionale a cui siedono governo, protezione civile e istituzioni sanitarie sa cosa fare”, sottolinea Decaro. “Se decidono di non annullare un evento, o di non chiudere una scuola, non posso io sindaco procedere di testa mia soltanto per avere più consenso e assecondare una paura, legittima, si intende dei cittadini”