Coronavirus, Boccia: “Le Regioni devono ripartire, altrimenti finiremo in altre black list internazionali”

Il ministro per gli Affari regionali a Barletta: “Scuole sospese ma non chiuse anche al Nord”

Sull’emergenza da coronavirus “la reazione non deve essere chiudersi agli altri”. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, da Barletta dove ha partecipato a un incontro sull’autonomia differenziata, sprona le Regioni a reagire. “Abbiamo chiesto loro di ripartire subito perché le black list stavano aumentando e io penso che sia inammissibile che molte regioni italiane fossero finite in black list internazionali. Non sarà più così, l’Italia tutta deve uscire da questa condizione e penso che anche quando gli altri paesi vivranno la stessa condizione si renderanno conto che è inutile fare liste nere di chi entra e di chi esce perché non servirà a nulla”. “I tecnici stanno lavorando a un Dpcm condiviso”, continua Boccia. “Penso di poter dire che dalle prossime ore 17 regioni torneranno, con il rigore del caso e l’attenzione del caso su ogni singolo contagiato, a una vita normale; le altre tre regioni, che vanno aiutate dal resto d’Italia, mi riferisco a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, saranno ancora disciplinate da una impostazione molto rigorosa, in quelle regioni ci sono le aree rosse e in quelle regioni sarà ancora sospesa la scuola, ma non chiusa. Significa che ci sarà il personale Ata, si attiveranno tutte quelle funzioni che servono alla preparazione alle lezioni che riprenderanno appena possibile”. “Nelle altre 17 regioni si torna a scuola – ha detto Boccia – ossia alla vita di tutti i giorni perché gli uffici sono aperti e le attività economiche devono ripartire perché il nostro è un paese straordinario e permettetemi di dire che ci sono alcune regioni che stanno lavorando in maniera straordinaria e stanno dando una mano anche alle altre. Faccio i complimenti alle regioni del sud che devo dire con grande attenzione e rigore, stanno facendo un grande lavoro in silenzio molto molto utile e la Puglia è fra queste”. “In questo momento – ha concluso il ministro – il nostro pensiero va alle regioni più in difficoltà, la Lombardia sta mettendo tutti i posti di terapia intensiva a disposizione, e quelle regioni devono sapere che tutto il mezzogiorno è a disposizione, voglio sottolineare la generosità dei presidenti delle regioni del sud a disposizione dei presidenti delle regioni del nord e ringraziare tutti i protagonisti per essersi raccordati con il presidente Conte che non smette mai di dedicarsi a questo tema e segue anche le altre cose”.