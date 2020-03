Emergenza coronavirus, in Basilicata nessun test in corso

Sono in tutto 38 i test con esito negativo effettuati finora in Basilicata per l’emergenza sanitaria Coronavirus. Al momento non sono in corso altri test.

Lo rende noto la task force regionale.

Continua incessantemente l’attività del verde regionale 800996688, attivo dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Nella giornata di ieri sono arrivate in totale 112 chiamate che però non hanno dato corso a nessuna segnalazione sanitaria. Dalle 8 di questa mattina e fino alle 11,30 sono invece giunte 36 chiamate.

Il numero verde può essere contattato anche da chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia e arrivi in Basilicata dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus.

Tali circostanze possono essere comunque comunicate direttamente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

Altre informazioni sull’ordinanza emessa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e sui contatti telefonici delle Asl e della Protezione civile sono disponibili sul sito web della Regione.