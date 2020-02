alcio: Bari; Vivarini si difende, mai sottovalutare la C

“Tutti guardano alla classifica, anche noi lo facciamo. Non dobbiamo mai sottovalutare questo campionato di Lega Pro: è molto strano e particolare. Ci sono casi di squadre blasonate che hanno avuto per anni difficoltà per vincere il campionato, qui ci sono valori al di fuori della tecnica e della tattica”. Il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini, alla vigilia della gara interna con l’Avellino, si pone sulla difensiva dopo tante critiche e invita a non prendere sotto gamba la categoria, mentre la promozione diretta (con la Reggina capolista a dieci punti di distanza) diventa sempre più difficile. “Dobbiamo vincere il più possibile. Dobbiamo migliorare – spiega l’allenatore, recriminando contro alcuni arbitraggi – quando le partite diventano sporche, contro avversari assatanati. La Ternana, domenica scorsa, non ha mai giocato un pallone contro di noi… Ci sono episodi che condizionano il cammino. La Ternana si è lamentata di un episodio, mentre i due gol che abbiamo subito dagli umbri sono viziati da falli sul nostro Antenucci. Sono situazioni che ci portano ad avere un risultato che non è quello sperato”. L’ultima battuta sull’Avellino: “Ci vogliono prestazioni di alto livello, con umiltà e applicazione. Possiamo anche noi giocare in modo sporco. La mentalità borghese non è quella giusta. Con gli irpini ci vuole anche una rivalsa rispetto alla sfida dell’andata. Dopo due pareggi, c’è depressione, ma dobbiamo lottare fino alla fine”, conclude Vivarini.