Covid-19, l’ass. Borraccino rinvia a ottobre la Fiera Internazionale dell’Aerospazio di Grottaglie

E’ stata solo rinviata ad ottobre la Fiera internazionale dell’Aerospazio di Grottaglie. A comunicarlo, l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Mino Borraccino. “Abbiamo chiesto uno sforzo a tutti i partners e all’industria aeronautica ed aerospaziale, affinchè non si diffonda la sfiducia e che si sviluppi la resilienza del tessuto produttivo della Puglia. La conferma dell’Evento internazionale sull’Aerospazio – ha dichiarato l’assessore Borraccino – consente alle imprese partecipanti di vivere un’importante prova di responsabilità e positività nei confronti del pubblico internazionale che attende questa iniziativa come punto di riferimento dei nuovi programmi di sviluppo della Space Economy”. Un appuntamento di vitale importanza per il tessuto economico del territorio, che proprio in virtù di questo, non deve e non può essere assolutamente cancellato. “Aeroporti di Puglia, Distretto Tecnologico Aerospaziale, Pugliasviluppo ed ARTI intendono, quindi, proseguire nella promozione della competitività della filiera dell’aerospazio in Puglia – prosegue l’assessore allo Sviluppo Economico – anche attraverso azioni tese a qualificare il sistema di offerta locale e a valorizzare la relativa immagine, soprattutto sui principali mercati esteri, nonché a promuovere opportunità di investimenti produttivi in Puglia e di collaborazione, sia in ambito commerciale-produttivo, sia nel campo della ricerca ed innovazione”. La Fiera internazionale dell’aerospazio di Grottaglie, consentirà quindi di attrarre maggiori investimenti in Puglia, favorendo l’incontro tra le eccellenze aerospaziali, i buyer internazionali e il territorio pugliese, collocando infine l’aeroporto di Grottaglie al centro del panorama internazionale.