Coronavirus, Emiliano: “Nessun caso in Puglia, ma siamo pronti ad affrontare l’emergenza”

“Il governo ha centralizzato l’acquisto delle mascherine per evitare che manchino in alcune zone”

Nessun caso per adesso, e comunque la Puglia è pronta ad affrontare l’emergenza. Michele Emiliano al termine del confronto con la Presidenza del Consiglio e le altre Regioni sulle misure da prendere per contrastare il coronavirus ribadisce che la macchina sanitaria regionale non è impreparata, in attesa dell’ordinanza tipo del Consiglio dei Ministri. La Puglia ha chiesto lo sblocco delle gite scolastiche, dal momento che molte strutture ricettive regionali sarebbero fortemente penalizzate. La preoccupazione resta per la sovrapposizione con altre patologie, mentre Emiliano conferma che la scarsità di mascherine, già ordinate e in qualche caso non ancora consegnate, è dovuta alla concentrazione delle forniture attuali nelle aree già colpite dal virus. Il fabbisogno regionale è stato calcolato in 300mila unità al mese.