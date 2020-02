Rotonda (Pz), coronavirus: 7 operai in quarantena in via precauzionale

7 operai di Rotonda, nei giorni scorsi per motivi di lavoro in trasferta a Codogno al centro della zona rossa nel Lodigiano, adesso si trovano in quarantena in via del tutto precauzionale con i propri familiari. Lo ha disposto il sindaco del comune in provincia di Potenza, il quale ha inoltre annullato le manifestazioni carnevalesche in programma nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la Basilicata le autorità hanno assicurato che non ci sono casi di Coronavirus accertati e che il sistema sanitario è attrezzato per gestire ogni situazione. La quarantena è una misura obbligatoria di prevenzione.