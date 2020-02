Bari, presentato uno studio sugli stili di vita dei giovani pugliesi: 3 su 10 fanno uso di cannabis

Tra i quindicenni pugliesi, tre su dieci fanno uso di cannabis e il 4,6% ha fumato marijuana per 30 giorni o più nel 2018. E’ quanto emerge dallo studio sugli stili di vita e salute dei giovani pugliesi tra gli 11 e i 15 anni elaborato dal gruppo di ricerca composto dall’Istituto superiore della sanità, dalle Università di Torino, Padova e Siena, dal ministero della Salute, dal ministero dell’Istruzione e Regione Puglia. L’indagine campionaria, promossa anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità, viene svolta ogni 4 anni. In Puglia, lo studio ha coinvolto 113 classi della scuola secondaria di I grado e 64 classi della scuola secondaria di II grado, per un totale di 177 classi e 3.087 studenti. Per quanto riguarda le “dipendenze”, tra gli adolescenti di 11 anni, il 2,2% ha ammesso di aver fumato almeno 1 o 2 sigarette nella sua vita, considerando l’intero campione la percentuale sale al 7,7%. Per quanto riguarda il consumo di alcol, invece, il 45,9% dei ragazzi pugliesi dichiara di bere bevande alcoliche: tra gli 11enni la percentuale di coloro che ha bevuto alcol almeno 1-2 volte nel 2018 è dell’11%, tra i 15enni la percentuale sale al 21,7%. Considerando l’intero campione, il 6,8% dei ragazzini ammette di bere bevande alcoliche con una certa frequenza, più di 30 giorni nel 2018. Lo studio poi ha focalizzato l’attenzione sul tipo di alimentazione degli adolescenti pugliesi. E’ emerso che il 27,4% dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni dichiara di non fare mai colazione in settimana, il 7,1% non mangia mai frutta e l’11,7% non mangia mai verdura. Per quanto riguarda le abitudini alimentari e stato nutrizionale, “emergono – si legge nel rapporto – alcune criticità sui cui occorre intervenire per evitare che stili di vita scorretti e perpetrati nel tempo possano favorire lo sviluppo di malattie cronico-degenerative”. Abitudini alimentari scorrette che portano a conseguenze sulla salute nonostante la giovanissima età: infatti, il 19,2% del campione pugliese risulta essere in sovrappeso e il 4,2% è obeso. Infine, per quanto riguarda l’igiene orale, il 18,7% dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni dichiara di lavarsi i denti solo una volta al giorno. Infine, il 18,5% dei quindicenni pugliesi dichiara di non fare mai attività fisica, di contro il 20,8% nel tempo libero dedica almeno due ore al giorno alla visione di video sugli smartphone o guarda la televisione; mentre il 15,6% trascorre almeno due ore al giorno a giocare al computer.