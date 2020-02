Gioco d’azzardo. Potenza, ex esercente no slot: “Assenza di sgravi, ho ceduto al mercato”

Nel paradosso, chi aveva preferito andare in controtendenza ha dovuto adeguarsi alla “legge del mercato”. E’ il caso di Walter Depergola: già dipendente, ha prima rilevato una caffetteria e dopo altre esperienze dal luglio scorso si è trasferito in via Ancona. “Ero contrario per principio, scegliendo di investire sulla qualità dei prodotti. Ok una buona tazzina di caffé – ha detto – ma tutti mi chiedevano la presenza delle slot.” Perplesso sulla scelta maturata in Consiglio regionale di ridurre la distanza da scuole o altri luoghi sensibili, Walter ha bollato come inutile l’inasprimento delle pene per coloro che violano l’ordinanza sugli orari di chiusura. I guadagni, infatti, coprirebbero ampiamente le multe. “Ho ricevuto complimenti di associazioni contro la ludopatia – è l’accusa – ma dalle istituzioni non c’è alcuno sgravio o incentivo per eliminare le slot. Ho bollette da pagare e vorrei sposarmi, come faccio a sopravvivere?”