A Bisceglie debutta lo spettacolo “Hotel Dorian Gray”

Ha debuttato al Salsello di Bisceglie, lo spettacolo “Hotel Dorian Gray”, un teatro-concerto promosso dal Rotary Club in collaborazione con il Teatro del Viaggio e Nuova Accademia Orfeo, che si ispira al celebre romanzo di Oscar Wilde. Nell’occasione, è stata anche organizzata una raccolta fondi in favore della Caritas. Cultura e beneficenza quindi, ancora una volta a braccetto, sul palcoscenico allestito in un luogo non convenzionale. In scena, una rielaborazione drammaturgica di Gianluigi Belsito, con la direzione musicale di Raffaele D’Ercole e la produzione artistica di Vanna Sasso, che mette insieme professionisti della scena e debuttanti assoluti, con un massiccio inserimento di canzoni tratte dal repertorio di musica leggera italiana e del pop internazionale. Sul palco, il protagonista è una vera e propria icona della decadenza, colui che è dannato a una eterna e sinistra giovinezza. Intanto, però, il ritratto di Dorian invecchia visibilmente al suo posto, assorbendone tutta la meschinità dell’anima venduta al male. La rappresentazione teatrale segue il filo logico del celebre testo, in un luogo non convenzionale che ha l’intento di spiazzare gli spettatori, dividendoli idealmente sin dall’inizio sulla morale del tutto. Perché non è detto che la bellezza salverà il mondo. Al fianco di D’Ercole e Belsito si sono alternati sul palcoscenico Domenico Monopoli, Isa Papagni, Sonia Storelli, Cinzia Ciani, Lucia Colamartino, Pia Ferrante, Patrizia Lopopolo, Caterina Bruni, Antonella Filannino, Laura Di Liddo, Pierangelo Di Pinto, Nadia Di Liddo, Nicola Dibari. Questo il cast al completo della nuova produzione teatrale.