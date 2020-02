Sanità, a Bari incontro su infezioni contratte in ospedale: emergenza in aumento in tutta Europa

In Italia si contano ogni anno tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale che causano oltre 10 mila morti, circa un terzo di tutte quelle registrate in Europa. Il fenomeno delle infezioni contratte in ospedale è un problema sempre più crescente in quasi tutti i paesi europei. Arriva in Puglia il progetto ICARATE, 12 incontri regionali per fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è da fare per affrontare il fenomeno, attraverso il confronto di istituzioni e massimi esperti del settore. Obiettivo degli incontri: agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici.