Rifiuti, il sindaco di Matera: “Apertura immediata di due ecocentri”

Matera, 6 feb – Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha firmato un’ordinanza che dispone l’apertura immediata degli ecocentri di via Montescaglioso e di viale delle Nazioni Unite.

Il provvedimento – come specificato in una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale – è stato preso “per contenere l’abbandono di rifiuti ingombranti“.

L’ordinanza è stata notificata al Consorzio nazionale servizi (Cns), che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel sub ambito Matera 1.

“L’apertura immediata dei centri di raccolta – ha evidenziato l’assessore all’ambiente, Giuseppe Tragni – consente di fornire i servizi necessari e per scongiurare l’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale e di non pregiudicare le condizioni per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti”.

Il provvedimento è successivo alle continue segnalazioni di abbandoni illegali di rifiuti ingombranti in vari punti della città, in una fase di transizione del servizio di raccolta e smaltimento che dovrebbe andare a regime da marzo, dopo l’avvio – non ancora avvenuto – di una campagna di informazione e di consegna dei mastelli per il conferimento porta a porta. (ANSA).