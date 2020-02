Maltempo in Puglia: a largo di Bari fermi tre traghetti con 524 passeggeri

Arriva il maltempo in Puglia: la Protezione Civile dirama l’allerta arancione per il forte vento. A Bari, in via Salmazia, crolla una ringhiera di un balcone

Tragedia sfiorata in via Dalmazia a Bari, nel quartiere Madonella. A causa delle forti raffiche di vento, crolla una ringhiera in vetro.

Alberi divelti nel resto della città e per precauzione, arriva l’ordinanza da parte del Comune di Bari, relativa alla chiusura al pubblico di tutti i cimiteri cittadini, di Parco 2 Giugno e della pineta San Francesco.

È il forte vento, quindi, a interessare il capoluogo pugliese e le città della costa: per questo, già nelle precedenti ore, la Protezione Civile ha diramato allerta arancione per il vento che interesserà la regione. Così come annunciato, è arrivata la neve anche in Puglia: interessate le zone sopra i 600 metri: fiocchi di neve nella Murgia, ma per il momento non si registra alcun disagio.

Disagi, invece, in mare dove, a causa delle raffiche di vento, che hanno superato i 50 nodi, sono rimaste bloccate al largo tre traghetti con un totale di 524 passeggeri e oltre duecento persone di equipaggio, oltre a due navi cargo.

Le tre navi passeggeri, provenienti da Durazzo e Grecia, per il momento hanno posto la prua rivolta a Nord cercando protezione al largo dei vicini porti di Trani, Molfetta e Manfredonia, in attesa che il vento scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso e attracco nel porto di Bari. Una situazione di disagio per i passeggeri dei traghetti, che però al momento non desta preoccupazione.