Puglia, presentati dati interventi edilizia pubblica: 5mila gli alloggi ristrutturati

Circa 5mila alloggi recuperati, 730 alloggi nuovi costruiti nell’arco di quattro anni e altri 400 a breve saranno pronti. Investimenti per oltre 260 milioni di euro. Sono questi i dati emersi durante la conferenza stampa nella sala Presidenza della Regione a Bari, relativi agli interventi di edilizia pubblica. Presenti alla conferenza anche gli amministratori unici delle cinque Arca regionali.

Nel luglio 2017 sono stati stanziati 103 milioni per il recupero, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche su 1.870 alloggi già esistenti: gli interventi

hanno riguardato 884 case in provincia di Bari e Bat, 404 in provincia di Foggia, 172 nel Tarantino, 143 a Brindisi e 267 in provincia di Lecce. Complessivamente gli interventi di

ristrutturazione hanno riguardato circa 5mila appartamenti di edilizia popolare. A dicembre 2019 è stato approvato il programma “Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”, che

nasce dall’esigenza di rispondere al fabbisogno abitativo nei comuni pugliesi alla luce del rilevamento delle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati. Sono

state individuate le linee di intervento per l’attuazione del Programma, definendo altresì la programmazione delle risorse disponibili, quantificate complessivamente in ulteriori 80

milioni di euro per nuova costruzione, recupero, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, manutenzione alloggi.