Puglia: Bellanova, no a Emiliano: “Il Sud vuole riformismo”

“Al sud serve un cambio di classe dirigente. Quando diciamo no a Emiliano non ne facciamo una questione personale, facciamo una valutazione politica”. Sono queste le parole del ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova in un intervento all’Assemblea nazionale di Italia Viva. Bellanova, “Quando diciamo no a Emiliano – continua il ministro – diciamo no al trasformismo, no alla demagogia, no al peggiore notabilato meridionale”. Parole dure quelle della Bellanova che ha fatto anche riferimento allo stabilimento siderurgico tarantino: “Volete tornare all’acciaio di Stato? – ha continuato – Taranto è stata inquinata quando l’acciaio era prodotto dallo Stato. Quando diciamo no a Emiliano parliamo della sanità. Sui rifiuti bisogna avere il fisico di assumere le responsabilità. Quando diciamo no a Emiliano parliamo di agricoltura, parliamo dei 142 milioni rimasti nelle casse della Regione. Una domanda in pubblica piazza: cari amici del Pd, volete sostenere il buongoverno di Bonaccini che le risorse le ha consumate o volete stare con la concezione proprietaria di Emiliano? Noi contrapponiamo a Emiliano un impianto riformista perché il Mezzogiorno ha bisogno del riformismo, perché cosi non può continuare a vivere”.