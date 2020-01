Al porto di Taranto, attracca la Ocean Viking: 403 le persone soccorse

Ha attraccato al molo San Cataldo di Taranto l’Ong ‘Ocean Viking’, con a bordo 403 persone soccorse nel Mediterraneo, di cui 216 uomini, 38 donne e 149 bambini, soccorsi in cinque operazioni notturne complicate anche dalle condizioni meteomarine. A bordo, fa sapere la Prefettura di Taranto, ci sono anche 12 donne incinte, 132 minori non accompagnati, alcuni tra gli 11 e i 13 anni e 20 nuclei familiari. Provengono da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Mali e Somalia ed hanno affrontato, a quanto si apprende dal racconto dei soccorritori, un viaggio da incubo. Molti, infatti, erano stipati in barchini pieni d’acqua che sono stati più volte sul punto di ribaltarsi. Altri, anche donne incinte e bambini, soffrivano di ipotermia e mal di mare e, coperti di carburante, viaggiavano a bordo di un gommone sovraffollato. Gli operatori sanitari, a quanto si è appreso, hanno rilevato due casi di tubercolosi e alcuni casi di ustioni da idrocarburi, dovute al contatto tra la benzina a bordo e l’acqua di mare, ma in generale le condizioni dei sopravvissuti sono ritenute “abbastanza buone”. Sulla banchina è stata allestita la collaudata macchina dell’accoglienza coordinata da Prefettura e Comune, con il supporto delle forze dell’ordine e di Croce Rossa, 118, Protezione Civile e volontariato, per controlli sanitari e per la distribuzione di generi di prima necessità e indumenti. I minori non accompagnati saranno presto trasferiti in strutture comunali, gli altri all’Hotspot per identificazione e fotosegnalamento prima dello smistamento in altri centri. “I salvataggi sono stati difficili – ribadiscono i soccorritori – con il mare mosso, di notte. Ci sono state scene di panico, ma è stato compiuto un lavoro straordinario da parte di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere. Anche l’equipaggio è stanco, si tratta di recuperare persone in acqua che rischiano la vita. Questi migranti meritano un po’ di pace e riposo, ora potranno iniziare una nuova vita in Italia e all’estero”.