Bari, ecco il programma di Papa Francesco per il prossimo 23 febbraio

Terrà prima un discorso e poi celebrerà la Santa Messa su Corso Vittorio Emanuele, Papa Francesco, a Bari in occasione dell’incontro dei vescovi del Mediterraneo promosso dalla Cei dal 19 al 23 febbraio, dal titolo “Mediterraneo frontiera di pace”. Il programma della visita, diffuso dalla Sala stampa vaticana, prevede l’arrivo del Sommo pontefice alle 8.15 del 23 febbraio, nel Piazzale Cristoforo Colombo a Bari. Qui sarà accolto da mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, dal prefetto di Bari Antonella Bellomo, e dal sindaco della città Antonio Decaro. Poi, Papa Francesco si trasferirà in auto alla Basilica Pontificia di San Nicola, dove alle 8.30, interverrà all’Incontro con i Vescovi del Mediterraneo. Il Papa saluterà quindi i vescovi partecipanti all’Incontro, e scenderà nella cripta della Basilica per venerare le reliquie di San Nicola, salutando poi la Comunità dei Padri Domenicani. Uscendo dalla Basilica, sul sagrato, il santo padre rivolgerà un saluto a quanti saranno in attesa sulla Piazza. Dopo, in auto si sposterà su Corso Vittorio Emanuele e alle 10.45 celebrerà la messa, pronunciando l’omelia e, al termine, recitando l’Angelus. Alle 12.30 è infine previsto il decollo in elicottero dal Piazzale Cristoforo Colombo, e alle 13.45 l’atterraggio all’eliporto vaticano. “Ringraziamo il Santo Padre per il dono della Sua presenza all’Incontro di Bari. La Sua parola e il Suo Magistero sono un punto di riferimento per quanti desiderano e anelano la pace nel Mediterraneo”, ha dichiarato il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. “Come Vescovi promotori dell’evento – ha aggiunto il cardinale – facciamo nostro e rilanciamo l’appello del Papa alla Comunità internazionale per un più assiduo ed efficace impegno nell’area mediterranea e nel Medio Oriente”.