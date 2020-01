Sanità, in Puglia 100mila colpiti da tumore ma i tassi di mortalità sono in calo

In Puglia attualmente oltre 100mila persone convivono con una diagnosi di tumore, i nuovi casi sono 21mila ogni anno ma il trend di mortalità è in calo. E’ quanto emerge dall’indagine “La Puglia e la lotta ai tumori: il punto di vista di pazienti e cittadini” svolta da Ipsos su iniziativa dell’associazione Salute Donna Onlus e presentata in Fiera del Levante, a Bari. L’indagine è stata svolta interrogando pazienti oncologici in cura e cittadini: emerge che i pazienti che vivono in prima persona l’esperienza della malattia e delle cure, restituiscono un parere positivo sul sistema sanitario regionale con circa il 75% dei giudizi positivi. Meno lusinghiero il parere dei cittadini: solo il 49% restituisce un giudizio positivo al sistema sanitario regionale. Un tumore su tre in Puglia è stato scoperto casualmente e un altro terzo grazie a visite specialistiche, ma il ruolo degli screening appare piuttosto marginale (5% quello offerto dal SSN e 12% volontariamente eseguito). Il medico di medicina generale raccoglie opinioni complessivamente positive nel percorso diagnostico e di cura: pazienti abbastanza soddisfatti, sebbene risultino elevati i segmenti di astensione nei giudizi, in particolare rispetto alle capacità di indirizzamento (30%), che ne fanno l’area di minor gradimento. Al momento della diagnosi, il 45% dei pazienti ha sentito il bisogno di approfondire: con una “second opinion” nel 71% dei casi, mentre 1 su 3 è andato online alla ricerca di informazione. Il 18% si è confrontato in famiglia e solo l’11% ha contattato un’Associazione di pazienti. Circa 6 pazienti intervistati su 10 (58%) sono risultati al corrente dell’esistenza dei test genetici, ma solo un esiguo 5% è in grado di citarne almeno uno correttamente. Un’opinione comunque generalmente positiva che ha consentito alla Puglia di ricevere un riconoscimento dalla stessa associazione Salute Donna Onlus.