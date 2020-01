Migranti: Sea Watch a Taranto; fermato presunto scafista

Era tra i 119 migranti sbarcati al porto di Taranto dalla nave della Ong Sea Watch 3, salvati nei giorni scorsi in tre distinte operazioni di soccorso in acque maltesi. La Polizia di Taranto ha individuato e sottoposto a fermo un 22enne gambiano, ritenuto lo scafista che avrebbe condotto uno dei gommoni partiti dalle coste nordafricane. Dall’analisi delle foto e di alcuni video in possesso dell’equipaggio della nave, è emerso che il giovane, durante le fasi di salvataggio, dava disposizioni ai migranti con modi perentori. L’ascolto di alcuni richiedenti asilo ha poi permesso di acquisire altri importanti indizi di colpevolezza a suo carico. Secondo gli investigatori, il 22enne in più occasioni, durante la lunga permanenza degli stranieri sbarcati nei campi libici, era stato visto in compagnia di componenti di una organizzazione criminale di quel paese. Il gambiano è stato anche riconosciuto da alcuni migranti come lo stesso scafista che, in un precedente viaggio, era al timone di un gommone poi fermato dalla polizia del paese nordafricano. Inoltre, alcune immagini acquisite dal telefonino del fermato, lo ritraggono mentre è intento a maneggiare una grossa mazzetta di denaro, in un ambiente confortevole del tutto diverso dai campi in cui i migranti vengono rinchiusi in attesa di partire per l’Europa. Nelle immagini il giovane indossava la stessa maglia bianca con bande nere che aveva al momento dello sbarco.