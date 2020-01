Ricerche pantera Foggia, testimone: “E’ saltata sul cofano dell’auto”

“Mi stavo dirigendo nella mia azienda per portare il cibo al mio cane. Nel cortile ho visto questa ombra nera a terra, seduta. Appena mi sono avvicinato, l’animale ha iniziato a correre verso l’ingresso dell’azienda. Pensavo fosse un cane e volevo offrirgli del cibo. Poi l’animale si è girato verso di me e mi sono accorto che non si trattava di un cane: aveva due denti molti affilati. Improvvisamente è saltato sul cofano della mia auto ed è fuggito nelle campagne”. È il racconto di Nicola Chiarappa l’operaio che per primo, il 15 gennaio scorso, ha avvistato la pantera nera nella piazzale della fabbrica di fuochi d’artificio alla periferia di San Severo.

Le ricerche del felino sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi. Intanto dal comune di San Severo fanno sapere di essere in contatto con la base militare di Amendola per poter

effettuare le ricerche anche dall’alto con l’ausilio di un drone. “A tutti chiedo prudenza – ha aggiunto il sindaco Francesco Miglio – soprattutto per chi lavora in campagna.

Bisogna stare tranquilli, non generare allarmismo e non diramare in rete fotografie non vere”.