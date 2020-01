Dodici ore di performance in via Argiro per una domenica speciale promossa dall’onorevole Sisto

Dodici ore di musica per aiutare chi è in difficoltà. Torna anche per il 2020 Un pianoforte per strada, l’iniziativa voluta dall’onorevole Francesco Paolo Sisto che dalle 9 alle 21 di domenica 12 gennaio accompagnerà chi andrà a passeggio per via Argiro a Bari per raccogliere fondi per l’associazione Incontra.