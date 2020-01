Boccia: “Il testo sull’autonomia differenziata è pronto, ora passa all’esame dell’aula”

Il ministro per gli affari regionali: “Il voto in Emilia non condizionerà il governo. Irresponsabile chi ha votato il taglio dei parlamentari e ora firma per il referendum”

Una linea ormai tracciata, almeno per quanto riguarda la parte che spettava al Governo. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia è fiducioso sul processo di autonomia differenziata che lui stesso sta perseguendo con decisione, anche se ora si attendono le trattative con le Regioni, che in alcuni casi andranno al voto nei prossimi mesi. Boccia rimarca la palese contraddizione di chi oggi firma per il referendum per contrastare il taglio dei parlamentari pur avendolo votato solo quattro mesi fa, ma non è preoccupato per le sorti del Governo, che in molti danno in bilico per via delle regionali in Emilia Romagna.