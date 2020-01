A Foggia in piazza la legalità. Don Ciotti: “Disinnescare la minaccia della paura”

Un fascio di rose rosse per dire no alla mafia. E’ un omaggio all’ultima vittima, il commerciante d’auto Roberto d’Angelo ucciso in viale Candelaro a Foggia poco più di una settimana fa, il messaggio che dà il via alla grande manifestazione di Libera nel capoluogo dauno. Quasi 400 associazioni, ottomila partecipanti per rispondere all’escalation criminale dei primi giorni dell’anno: tre incendi, a due bar e una macelleria; l’omicidio di D’Angelo; e l’attentato dinamitardo all’auto del manager sanitario Cristian Vigilante, testimone in un’indagine contro la mafia foggiana. “Siamo qui per disinnescare la miccia della paura e della rassegnazione”, ha detto Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. “Siamo qui per fare emergere i tanti valori della nostra terra affinché ci sia un passaggio, un cambiamento. È importante che ci sia continuità. Noi non possiamo lasciare la responsabilità solo sulle spalle della magistratura e delle forze di polizia, perché c’è una responsabilità di noi cittadini. Guai se non fosse così, guai se viene meno questo”. Presente in corteo anche il presidente dell’Anci Antonio Decaro, per cui “dobbiamo contarci uno ad uno, fino a quando non potremo dimostrare nei fatti che siamo di più noi. In carne e ossa. Siamo di più. Sono di più quelli che stanno dalla parte del bene. Ecco perché è importante essere presenti qui oggi, come presenza fisica, non come testimonianza. La criminalità organizzata deve sapere che noi ci mettiamo la faccia, le braccia, le gambe, la testa. Chi si nasconde sono loro, i criminali”. Netto anche il messaggio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.