Papa Francesco a Bari, Cacucci: “La Santa Messa sarà celebrata a Piazza Libertà”

Sarà celebrata in Piazza Libertà, a Bari, la Santa Messa presieduta da Papa Francesco, nel capoluogo pugliese il prossimo 23 febbraio. La Conferenza Episcopale Italiana ha infatti scelto Bari per vivere l’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, al quale prenderanno parte i presidenti delle Conferenze Episcopali, Patriarchi e Vescovi cattolici delle Chiese che si affacciano sul Mar Mediterraneo. L’arcivescovo metropolita di Bari Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, in una nota, ha comunicato che per sabato 22 e domenica 23 l’invito sarà esteso anche a tutti i Vescovi italiani. “Papa Francesco – prosegue monsignor Cacucci – ha voluto sottolineare l’importanza di questo evento con la sua presenza. Il Santo Padre incontrerà tutti i vescovi convenuti a Bari nella Basilica di San Nicola, e, subito dopo, presiederà la Celebrazione eucaristica in piazza Libertà”. Sarà la quarta volta in Puglia per il pontefice e la seconda volta a Bari, dopo il pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo il 17 marzo del 2018; la visita nei luoghi di Don Tonino Bello a Molfetta il 20 aprile dello stesso anno ed infine la visita nel capoluogo pugliese il 7 luglio del 2018 per l’incontro con i patriarchi del Medio Oriente. Monsignor Francesco Cacucci ha poi lanciato un appello: “Avvertendo la responsabilità a noi affidata per la preparazione e la celebrazione di questo evento, che sottolinea, ancora una volta, la vocazione della nostra Diocesi e della Puglia al dialogo tra i popoli, chiedo ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati, ai fedeli laici, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali di sostenere con la preghiera questo tempo di grazia e di partecipare coralmente alla Celebrazione eucaristica conclusiva che il Santo Padre Francesco presiederà in piazza Libertà.