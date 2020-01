Basket: Cerignola, Molfetta e Corato in vetta alla classifica di C silver

Sempre più solitario, il terzetto in cima al campionato di C Silver pugliese di pallacanestro. È il solito refrain, al termine del girone d’andata: Cerignola a punteggio pieno con 26 punti, a ruota Molfetta e quindi Corato, a due lunghezze di distanza l’una dall’altra. La capolista sbanca anche Bari, vincendo 84-70 contro Adria. Riparte di slancio, ma in casa, anche Virtus Molfetta che allunga su Dinamo Brindisi quarta forza del torneo. A quota 14, intanto, si ferma anche La Scuola di Basket sconfitta in casa da Rosito Nuova Cestistica Barletta per 93-70 nonostante i 28 punti di Segura. È quindi aggancio da parte di New Virtus Mesagne, che prosegue la sua ascesa contro Anspi Santa Rita, battuta per 80-54: equilibrio fino all’intervallo, poi la squadra di Bray scatta con Trionfo, autore di 23 punti. Fra gli ionici da segnalare i 20 di Bojkovic. Ripartenza positiva anche per Ap Monopoli che distanzia Cus Bari, imponendosi per 81-69 e conquistando il quinto successo stagionale. Pokerissimo pure per Fortitudo Trani che si aggiudica la stracittadina con New Jt per 98-75, esibendo il miglior marcatore di giornata: Logoluso con ben 35 punti. Nel prossimo turno, il primo di ritorno, occhi puntati su Corato dove Nuova Matteotti attende la capolista Cerignola.