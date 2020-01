Basket. Serie B. In Coppa Italia per l’Olimpia Matera c’è il Bernareggio

Momento magico in casa Olimpia Basket Matera. La netta vittoria sulla capolista Palestrina, la nona consecutiva, ha consentito di virare la boa del campionato di serie B in seconda posizione, a due lunghezze proprio dalla squadra laziale, e di centrare l’ambito traguardo della final eight di Coppa Italia. Insomma, di meglio non si poteva chiedere in questo avvio di 2020, salutato in un PalaLanera gremitissimo nell’occasione del big match dell’ultimo turno di andata. Una serata magica, festeggiata con il brindisi finale per la qualificazione alla finale ad otto della manifestazione tricolore, in programma dal 6 all’8 marzo, con sede e orari ancora da definire. Già definiti, invece, gli accoppiamenti dei quarti di finale. L’Olimpia Basket Matera affronterà la Vaporart Bernareggio, squadra che ha chiuso la prima tornata al primo posto nel girone B.

Intanto, c’è da pensare al campionato, che già domenica prossima 12 gennaio riprenderà con la prima giornata del girone di ritorno. Il quintetto di coach Agostino Origlio si recherà a far visita ad un altro quintetto laziale, il Formia, dove proverà a centrare il decimo acuto consecutivo e proseguire la striscia vincente. Il tecnico biancazzurro proverà a recuperare Gints Antrops, fermato domenica scorsa da un problema alla schiena